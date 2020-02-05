شكرا لقرائتكم تعرف على المنافسين المحتملين أمام الأهلي والزمالك في قرعة ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرعة ابطال افريقيا



تشهد منطقة أهرامات الجيزة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، حيث تقام بأحد الفنادق وسيتواجد فيها ممثلون لـ4 أندية مصرية هي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية.

وتأهل 8 أندية في ربع النهائي توجت جميعها من قبل باللقب ويأتى على رأسهم الأهلي المتوج 8 مرات والزمالك بـ5 ألقاب ومازيمبي الكونغولي 5 ألقاب والترجي التونسي 4 ألقاب والرجاء المغربي 3 ألقاب والوداد المغربي لقبين ولقب لكل من النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا



ويقام حفل قرعة دوري أبطال أفريقيا في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وسط ترقب الأهلي والزمالك لمعرفة الطرفان اللذان سيتصارعان معه في هذا الدور.

تصنيف دوري الابطال



ويتواجد في التصنيف الأول متصدرى المجموعات الأربع وهم مازيمبي والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء.

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الأهلي والترجي ومازيمبي وصن دوانز



من المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن دوانز الجنوب إفريقي.

الزمالك والنجم والترجي وصن دوانز



في حين ينتظر أن يواجه الزمالك النجم الساحلي أو الترجي أو صن دوانز.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد يومى 28 أو 29 فبراير، والعودة على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد يومي 6 أو 7 مارس.

وستتجنب أندية ربع النهائي مواجهة فرق من بلدانها حيث تأهل فريقين من مصر وتونس والمغرب، ووقعوا في نفس التصنيف حيث تواجد الترجي والنجم في التصنيف الأول وبالتالي لن يلتقيا في الدور المقبل، ونفس الأمر مع الأهلي والزمالك في التصنيف الثاني والوداد والرجاء في الثاني أيضًا.

قرعة الكونفدرالية



ويتنافس 8 أندية في قرعة الكونفدرالية التي ستقام اليوم أيضًا للظفر باللقب لأول مرة في تاريخهم، حيث لم يتواجد في هذا الدور أي فريق سبق له الفوز بالبطولة وستكون أندية هذا الدور كالتالي: بيراميدز والمصرى وحوريا الغينى والنصر الليبى ونهضة بركان المغربى وزانكو الزامبى وحسنية أغادير المغربى وأنيمبا النيجيرى.