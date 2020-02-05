شكرا لقرائتكم الزمالك ضد حرس الحدود.. العشري يستقر عل تشكيل الفريق الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود



يستضيف فريق الزمالك نظيره حرس الحدود في السابعة والنصف مساء اليوم (الأربعاء)، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

واستقر طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك،حيث يعتمد على التأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

تشكيل حرس الحدود ضد الزمالك



من المتوقع أن يخوض حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من:

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أحمد السعدنى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى عمرو الحلوانى ومحمد عبد الفتاح وعبد الله جمعة ومصطفى على وفى الوسط مصطفى جمال وأنطونى لوكاسا وإبراهيما كونيه ومحمد عبد اللطيف جريندو وجاتوش بانوم وفى الهجوم نانا أنتوى.

الزمالك ضد حرس الحدود



ويخوض حرس الحدود اللقاء بعد الخسارة المفاجئة التى نالها الفريق على ملعبه فى الجولة الأخيرة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف وهو ما جعل طارق العشرى يقوم بإظهار العين الحمراء للاعبين مهددا المقصرين بالإستبعاد النهائى من التشكيلة الأساسية فى ظل حالة التراخى التى ظهرت على البعض بعدما احتلوا مراكزا متقدما فى جدول الدورى وهو ما جعلهم يخوضون المباريات بارتياحية شديدة أدت فى النهاية للخسارة من أبناء الجنوب .

ويخوض الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس، برصيد 25 نقطة، بعد خوض 13 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 4 وخسر مواجهتين، بينما يحتل حرس الحدود بقيادة طارق العشري المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعد خوض 15 مباراة ،حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 وخسر في 5.