شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعد لموقعة الزمالك بعد السقوط أمام أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق الإسماعيلى اليوم الأربعاء، لمواجهة الزمالك فى اللقاء، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل الموافق 9 فبراير على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، وذلك بعد أن حصل اللاعبون على راحة من التدريبات أمس الثلاثاء، بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف فى مواجهات الجولة 16 للمسابقة.

وقرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، توقيع غرامات مالية على اللاعبين، بعد الأداء الباهت فى مباراة أسوان، والذى أدى للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت مساء الأثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدورى المحلى.

تأتى تلك الغرامة، إرساءً لمبدأ الثواب والعقاب التى ينتهجها مجلس الإدارة بين اللاعبين وبهدف استعادة الروح القتالية وإعادة تنظيم الأمور والانضباط داخل الفريق وتجنب فقدان مزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة المحلية.

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وشدد رئيس النادى الإسماعيلى على أنه يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من أجل إعلاء شأن النادى الإسماعيلى مضيفا بانه لا مكان لأى لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة.

وتوقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 7مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 17هدفاً.