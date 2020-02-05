شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع.. أبو جبل يعود لحراسة الزمالك ضد حرس الحدود والسعيد مهاجما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد حرس الحدود



استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مباراة حرس الحدود في الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري، والتي يرغب خلالها الفريق الأبيض استعادة الانتصارات من أجل الحفاظ على حظوظه في اللحاق بقطار المنافسة.

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود



ويستضيف فريق الزمالك نظيره حرس الحدود في السابعة والنصف مساء اليوم (الأربعاء)، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك ضد حرس الحدود



ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة حرس الحدود بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمي، ومحمود علاء ومحمود حمدي"الونش" وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع، وطارق حامد ومحمد حسن في خط الوسط،وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم ويوسف إبراهيم "أوباما" تحت رأس الحربة،وعمر السعيد كمهاجم وحيد.

Advertisements

الزمالك ضد حرس الحدود



ويستهدف الجهاز الفني للزمالك استعادة الانتصارات المحلية مرة أخرى أمام الحدود، وذلك بعد التعادل في الجولة الأخيرة مع وادي دجلة بهدف لكل فريق.

وحرص كارتيرون على التحدث مع لاعبي الزمالك أثناء المعسكر عن طريقة لعب فريق حرس الحدود ، وان المنافس يجيد اغلاق المساحات دفاعيا ويعتمد علي الهجمات المرتدة، ووصفها بانها من المباريات الصعبة في مشوار المنافسة علي لقب الدوري.

وطلب كارتيرون من لاعبيه بمصالحة الجماهير بعد سلسلة التعادلات الأخيرة في الدوري ودوري أبطال افريقيا.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري



ويخوض الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس، برصيد 25 نقطة، بعد خوض 13 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 4 وخسر مواجهتين، بينما يحتل حرس الحدود بقيادة طارق العشري المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعد خوض 15 مباراة ،حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 وخسر في 5.