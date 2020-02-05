شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود اليوم الأربعاء 5-2-2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد حرس الحدود



يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره حرس الحدود على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، وهي المواجهة التي يسعى خلالها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لاستعادة الانتصارات المحلية مرة أخرى بعد التعادل في الجولة الأخيرة مع وادي دجلة بهدف لكل فريق.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلاً المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعد أن خاض 13 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 4 وخسر مواجهتينن،بينما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعد خوض 15 مباراة ،حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 وخسر في 5.



ترتيب الدوري المصري

الزمالك ضد حرس الحدود

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من لاعبيه ضرورة طى صفحة فرحة الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال افريقيا والتعادل الأخير أمام أول أغسطس الانجولي في لواندا سلبيا. Advertisements واستقر كارتيرون على عودة القوام الأساسي للمشاركة مرة أخري بعد قرار منحهم راحة من رحلة أنجولا وهم محمد أبو جبل حارس المرمي ، وحازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا واشرف بن شرقي، وان كان موقف الأخير يبدو مختلفا نسبيا عن باقي المستبعدين، حيث جاء استبعاده عن المباراة للإصابة، ورغم اعلان الزمالك عن شفاءه تماما وجاهزيته للمشاركة في المباريات، الا ان الفرنسي كارتيرون يدرس عدم الدفع به أساسيا خوفا من تجدد اصابته، خاصة ان الفريق مقبل علي مباريات صعبة في شهر فبراير الجاري، وغياب بن شرقي سيؤثر علي الفريق.

تدريبات الزمالك (3)

الزمالك ضد حرس الحدود



في المقابل، يأمل حرس الحدود بقيادة طارق العشري الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل تعديل وضعه في الترتيب العام للدوري بعد أن خسر أمام أسوان بالجولة الماضية.

وحرص العشري على عقد جلسة خاصة مع لاعبيه لمعرفة أسباب تراجع مستواهم في الفترة الأخيرة، وهدد المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الاساسي فى ظل حالة التراخى التى ظهرت على البعض بعدما احتلوا مراكزا متقدما فى المنطقة الدافئة بجدول الدورى.