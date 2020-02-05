شكرا لقرائتكم الخطيب يطلب تقريرا عن سر تأخر عودة كريم نيدفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويرغب رئيس الأهلي في معرفة السر وراء تأخر عودة نيدفيد وطبيعة الأصابة التي يعاني منها وصحة ما أُثير حول تلقي اللاعب علاج خاطئ أكثر من مرة.

وسافر كريم نيدفيد إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية، وأكد الجهاز الطبى للأهلى أن اللاعب سيخضع لفحص طبى بعد 48 ساعة لتحديد برنامجه التأهيلى خلال الفترة المقبلة قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات حيث ينفذ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا بعد جراحة غضروف الركبة.

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كريم نيدفيد يغيب عن المباريات والتدريبات لما يقرب من 10 أشهر وتحديداً منذ يوم 10 أبريل الماضي، الذى أقيم فيه لقاء الاهلي والمقاصة بالدوري، واثار غياب اللاعب طوال هذه المدة تساؤلات وحيرة شديدة، وبات من الألغاز في القلعة الحمراء، لاسيما وتترقب جماهير الفريق عودة اللاعب الذي جاءته الإصابة في وقت كان يتألق فيه بشدة وكان أحد نجوم الفريق.

نيدفيد أجرى جراحة في غضروف الركبة بألمانيا وخاض فترة تأهيل هناك وفي الوقت الذى أنتظر فيه جمهور الأهلي عودة اللاعب للتدريبات الجماعية والمباريات تعرض لانتكاسة جديدة بسبب التأهيل بشكل خاطئ، ليضطر لأجراء جراحة أخرى في ألمانيا وما زال يؤدى برنامجا تأهيليا للتعافي من هذه الإصابة والعودة للملاعب.

الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي علق على ابتعاد كريم نيدفيد عن الملاعب فترة طويلة، قائلاً: في مرحلة التأهيل الأولى قام الأطباء الألمان بإجراء عملية التأهيل للاعب بشكل سريع، مما جعل كريم يشعر بآلآلام استلزمت إجراء جراحة ثانية قام خلالها باستئصال الغشاء المبطن لغضروف الركبة قبل أن يُعاني اللاعب من رشح في الركبة مع المرحلة الجديدة من التأهيل لذا تم التعامل مع الوضع بشكل هادئ تماماً في عملية التأهيل حتى لا يزداد الوضع سوءاً.