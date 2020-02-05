اليوم.. مصر تستضيف قرعة ربع نهائى دورى الأبطال والكونفيدرالية.. "من أجل التاسعة".. تركي آل شيخ يجهز طائرات لنقل جماهير الأهلي في أفريقيا

تقام فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، قرعة ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا وربع نهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، التى يستضيفها أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة.

وتأهلت ثمانية أندية إلى الدور ربع النهائى، وهى الأهلى والزمالك المصريان، والترجى والنجم الساحلى التونسيان، والرجاء والوداد المغربيان، وصن داونز الجنوب أفريقى ومازيمبى الكونغولى.

الأهلى والزمالك ينتظران مصيرهما.. وطريق سهل فى انتظار بيراميدز.. والمصرى يترقب موقفه.

ويضم التصنيف الأول أصحاب الصدارة فى مجموعاتهم بدور المجموعات للبطولة، وهى أندية: النجم الساحلى والترجى التونسيان ومازيمبى الكونغولى وصن داونز الجنوب أفريقى، فيما يضم التصنيف الثانى أندية الأهلى والزمالك والرجاء والوداد المغربيين. ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لدور الثمانية من العرس الأفريقى على ملاعب الأندية صاحبة التصنيف الثانى أحد يومى 28 أو 29 فبراير الجارى، فيما تقام مباريات العودة على ملاعب الأندية صاحبة التصنيف الأول أحد يومى 6 أو 7 مارس المقبل. فى سياقٍ متصل، تقام قرعة ربع نهائى بطولة الكونفيدرالية التى يمثل خلالها مصر كل من بيراميدز والمصرى، اللذين حجزا بطاقتى التأهل عن المجموعة الأولى. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

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وسيكون طريق بيراميدز فى دور الثمانية أكثر سهولة من الفريق البورسعيدى، بعدما ضمن مقعده فى التصنيف الأول بتصدر مجموعته، حيث سيواجه أحد أندية التصنيف الثانى، وهى النصر الليبى أو زاناكو الزامبى أو إنيمبا النيجيرى، فيما سيلتقى المصرى مع أحد أندية التصنيف الأول، وهى حوريا كوناكرى الغينى أو نهضة بركان أو حسنية أغادير المغربيان.

وفي سياق متصل، نشر تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو لمساعده، يعلن فيه أنه سيساعد في سفر أكبر عدد من جمهور النادي الأهلي لمساندة الفريق في جميع مبارياته الأفريقية، خلال الفترة المقبلة.

وقال مساعد "آل الشيخ"، الذي يُدعى "فراس"، خلال مقطع فيديو نشره "آل الشيخ"، خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تم التواصل مع إحدى أكبر الشركات العربية من أجل تجهيز سفر جماهير المارد الأحمر وراء الفريق في كل مبارياته الأفريقية، بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وتحدث بالفيديو أيضا حمادة إسماعيل، أحد العاملين مع الرئيس الشرفي للأهلي، قائلا: "المستشار تركي أكد ضرورة سفر أكبر عدد من الجمهور لمساندة الفريق، وأكد توفير كل سبل الراحة للجماهير للخروج مع الفريق، وتشجيعه في كل اللقاءات خارج الديار، علشان الأهلي عودنا دايما على البطولات بدعم من المستشار تركي، وكل الإجراءات مترتبة للجماهير منذ صعود الطائرة، وسيجد كل شيء مجهز من حافلات بها الأعلام وقمصان النادي وكل ما يخص التشجيع للفريق".