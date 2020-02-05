شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال وعمار حمدى يغيبان عن طلائع الجيش أمام الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب عمرو جمال وعمار حمدى لاعبا طلائع الجيش عن صفوف فريقهما فى مباراة الأهلى المقرر لها الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري تنفيذاً لبنود الإعارة مع القلعة الحمراء، حيث وضع مسئولو الأحمر بنداً فى عقد إعارة الثنائى للطلائع يمنع مشاركتهم فى اللقاء .

واستعاد الغزال عمرو جمال فورمته الفنية حيث سجل هدفين فى المباراتين الاخيرتين للطلائع بتسجيله هدفاً فى شباك مصر المقاصة ثم هدفاً فى شباك نادى مصر بعد غياب طويل عن التهديف .

وحقق فريق طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على نادى مصر بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

أحرز ناصر منسى هدف تقدم الطلائع مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل عمرو جمال الهدف الثانى، بعدما أهدر ركلة جزاء حصل عليها فى الدقيقة 39 بعدما تصدى لها وليد توفيق حارس نادى مصر، ثم أحرز كريم طارق الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 81، وأضاف كيفين موهيرى الهدف الرابع فى الدقيقة 87.

بهذا الفوز يقفز طلائع الجيش 4 مراكز ليحتل المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

وظهر عمار حمدى لاعب الأهلى، لأول مرة مع الطلائع أمام نادي مصر، بعدما انضم لصفوف الطلائع على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء لنهاية الموسم، حيث يرتدى اللاعب القميص رقم 33، وتعد صفقة عمار حمدى لاعب الأهلى هى الثالثة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر.