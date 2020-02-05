شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ديانج.. مايسترو جديد يبدأ رحلة الإبداع من "وسط" الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف المالى أليو ديانج لاعب خط وسط النادى الأهلى قلوب الأهلاوية ليحفر أسمه داخل قلوبهم بأحرف من الذهب فى ظل مواصلة تألقه مع المارد الأحمر منذ قدومه ليصبح اللاعب المالي بمثابة "الاسطى الجديد" وسط فريق القلعة الحمراء، وواصل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، تألقه في استخلاص الكرات، وتأمين منطقة وسط المارد الأحمر، حيث يعد "ديانج" أكثر اللاعبين استخلاصًا للكرات فى المباريات.

نجح المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلى فى كسب ثقة الجماهير الحمراء فى أول ظهور أساسيًا مع الأحمر خلال مشاركته أمام كانو سبورت الغينى فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا سبتمبر الماضى والذى انتهى 3 /0 للمارد الأحمر على ملعب برج العرب، وتألق ديانج فى اللقاء مسجلاً الهدف الأول لفريقه فى مرمى الفريق الغينى ليقنع السويسرى فايلر فى إمكانياته الهجومية فى خط وسط الملعب .

يبدو أن ديانج استغل الفرصة التى منحا له المدرب السويسرى الاستغلال الأمثل لتقديم أفضل ما لديه، حيث جاء تفكير فايلر فى الاعتماد على ديانج بسبب الإصابات التى تضرب صفوف الأحمر وقتها وتحديدًا فى منطقة خط الوسط، حتى تم الاعتماد عليه فى المباريات المحلية والأفريقية.

كما أن ديانج أقنع فايلر بإمكانياته خلال التدريباب خاصة أن المدير الفنى يعتمد فى رؤيته الفنية على المران بشكل كبير، لا سيما أن ديانج نجح فى كسب ثقة زملائه بتكوين صداقات مع لاعبى الأهلى أيضًا منذ قدومه إلى القلعة الحمراء، فضلا عن أنه تأقلم مع العادات والأكلات المصرية سريعًا.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح ملامح الإصرار والعزيمة وخفة الظل على ديانج داخل الملعب وخارجه فى الصور التالية:

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ديانج فى الأهلى



ديانج و زوجته 2



ديانج فى العمرة



ديانج و زوجته



ديانج