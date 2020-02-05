شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة فايلر وعاشور في الأهلي بالصلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أزمة حسام عاشور قائد النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والتي نشبت في أحد التدريبات التي سبقت مواجهة الهلال السوداني، وأقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ليصعد الفريق الأحمر برفقة النجم الساحلي التونسي للدوري التالي.

وعلم ”الخليج 365” أن حسام عاشور لم يتقبل طريقة تعامل فايلر معه أثناء منحه بعض التوجيهات الفنية في أحد التدريبات، ليرد عليه بشكل استفز المدرب السويسري ليدخل الثنائي في مشادة قوية أمام جميع اللاعبين.

وتدخل لاعبو الأهلي الكبار وعلى رأسهم شريف إكرامي لإنهاء الأزمة بين فايلر وقائد الأهلي لينجحوا في انهاء الخلاف، وعاد حسام عاشور من جديد لحسابات فايلر بعد أن كان قريبًا من الخروج بشكل كامل من حسابات الخواجة.

وامتثل حسام عاشور لتوجيهات فايلر الفنية رغم مطالبة المدرب السويسري لقائد الأهلي باللعب في مركز المساك اثناء التقسيمة لتعويض النقص العددي في الدفاع وهو الأمر الذي وافق عليه حسام عاشور رغم عدم إجادته اللعب في الفريق ولعبه الدائم في مركز متوسط الميدان الدفاعي.

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من ناحية أخرى اجتمع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأحمر خلال المران الذى أقيم أمس على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعنف "فايلر" كهربا بسبب عدم أداء الواجب الدفاعى على أكمل وجه، خاصة بعد تسببه فى هدف التعادل أمام الهلال السودانى فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا وحسم فيها الأحمر التأهل لدور الـ8.