شكرا لقرائتكم خبر عن فادى المقاولون يتحدث عن اللقطة التى أغرقت الإيجبيشين ليج بـ"الكوميكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم مرور فترة طويلة على هذه الواقعة إلا أن روّاد مواقع التواصل الاجتماعى يتحدثون عنها بشكل قوى خلال الفترة الأخيرة، ربما لأنها جديدة على الملاعب المصرية بل والعالمية، فعندما كان حكم إحدى مباريات الدورى يستعد لإشهار بطاقة صفراء لأحد لاعبى الفريق فوجئ الجميع بلاعب من الفريق المنافس يلتقط البطاقة الصفراء التى سقطت على الأرض ويُشهرها فى وجه اللاعب الذى أخطأ بحسب تقدير الحكم.

”الخليج 365” تحدث مع فادى نجاح مدافع المقاولون العرب عن الموقف الطريف الذى شهدته مباراة المقاصة والمقاولون العرب قبل فترة طويلة بالدورى، عندما توجه مدافع الذئاب مُشهراً الإنذار فى وجه رجب عمران لاعب الفريق الفيومى سابقاً، ووادى دجلة حالياً، أثناء قيام الحكم بتسجيل الإنذار.

الواقعة الطريفة مازالت محل نقاش وسخرية السوشيال ميديا رغم أنها حدثت منذ فترة طويلة لكن مواقع التواصل الاجتماعى تستعيدها حالياً وبشدة وأغرقت هذه اللقطة السويشيال ميديا بالكوميكس، وهو ما جعلنا نتواصل مع فادى نجاح الذى قال "مكنتش أعرف إن هتقلب الدنيا كده بسبب اللقطة دى فقد كانت تلقائية".

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وحكى فادى نجاح مدافع المقاولون العرب، لـ"الخليج 365"، كواليس هذا المشهد وقال: فى إحدى الكرات المشتركة داخل منطقة الجزاء سقط رجب عمران لاعب المقاصة آنذاك مطالباً الحكم باحتساب ركلة جزاء، رغم أننى لم ألمسه فالحكم توجه له وأطلق صافرته وكان يُسجل الإنذار قبل أن يسقط منه الكارت الأصفر، فأخذت الانذار وأشهرته لرجب عمران وقولت للأخير "بعد كده هطردك .. وروحت حطيت الانذار فى جيب الحكم".

وعن رد فعل الحكم ورجب عمران قال لاعب المقاولون: الحكم لم يعلق على الموقف، لكن رجب عمران دخل فى نوبة ضحك وأكملنا المباراة بعدها بشكل طبيعى، وأضاف مدافع ذئاب الجبل: قابلت نفس الحكم فى مباراة طنطا الماضية التى فزنا خلالها بهدفين نظيفين، وقلت له "خلى بالك من الكروت بعد كد عشان المرة الجاية هطلع طرد على طول".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات، وتعادلوا فى مباراتين وخسروا في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره بيراميدز الثلاثاء المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.