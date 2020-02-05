شكرا لقرائتكم خبر عن مختلط الرماية يحصد ذهبية وفضية فى البطولة العربية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الفريق المصرى المختلط على الميدالية الذهبية والفضية فى البطولة العربية للرماية بالمغرب فى منافسات التراب، وجاءت الميدالية الذهبية من نصيب الزوجى المختلط ماجى عشماوى وعبد العزيز محيلبة والفضية من نصيب الزوجى سوزان جابر ومحمد خلف.

وغادرت، أمس، بعثة منتخب الرماية إلى هولندا للمشاركة فى بطولة هولندا الدولية التى تشهد انطلاق التدريب الرسمى اليوم ، ويرأس البعثة عبد الرازق محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد، على أن تنطلق المنافسات يوم 6 من نفس الشهر وتستمر لمدة 3 أيام.

وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من اللاعبين، هدير السيد مخيمر وفريدة خالد ومحمد حمدى عبد القادر فى منافسات البندقية وسامى عبد الرازق وحافظ جمال حافظ ومسكات على إسماعيل ورضوى عبد اللطيف ونهال طارق ويارا عصام وسالى حمدى عبد الحكيم فى منافسات المسدس.

وتستضيف مصر البطولة العربية للرماية على صعيد مختلف الأسلحة، من رصاص وخرطوش وضغط هواء فى شهر فبراير الجارى أيضًا، بمشاركة عدد من الدول، ومن المقرر أن تقام منافسات لعبة الرصاص وضغط الهواء فى نادى رماية القوات المسلحة، بينما تقام منافسات الخرطوش فى نادى الصيد بالسادس من أكتوبر.

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