مشادة متبادلة بين آل الشيخ وهيثم فاروق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

دخل الثنائي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، في مشادة مع هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق.

البداية كانت من عند هيثم فاروق عندما كتب تغريدة عبر صفحته الرسمية "تويتر" :"الدنيا تلاهي وملاهي وخير الملاهي شوال بارك".

آل الشيخ من جانبه رد على هذه التغريدة، قائلاً :"شيء مش مستغرب من تافه شغال في قنوات الحقيره، بعت بلدك مش صعب عليك تبيع أي حاجه تانية، عمومًا مبروك رديت عليك".

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نجم الزمالك السابق، رد على آل الشيخ :"بلدي ونادي الزمالك أغلى عندي من أي شيء، وأتشرف بعملي في قنوات بي إن سبورتس، مبروك رديت عليك والتفاهة ليها ناسها".

آل الشيخ عاد مجددًا ليرد :"يا تافه انتى بسعر يعني بفاتوره، ومفيش حاجه تتقارن بالوطن ياتافه، لا نادي ولا غيره! وأكيد شخصية زي تتشرف تعمل في مكان رخيص زيه".

جدير بالذكر أن آل الشيخ كتب عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" منذ ساعات أنه يتمنى أن يقع الزمالك في طريق الأهلي خلال منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا (طالع التفاصيل).