"الاختيار صعب".. متعب يتحدث عن طريق الأهلي في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، أن اختيار منافس الفريق الأحمر المقبل صعب لعدة أسباب، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي فريق في المتناول خلال منافسات دور الثمانية من منافسات دوري الأبطال.

متعب قال في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الأربعاء:"الفرق المتواجدة في دور الثمانية قادرة على الوصول للنهائي، أمامنا 8 أبطال سابقين".

وعن اختياره للفريق الذي سيواجه الأهلي في المرحلة المقبلة من دوري الأبطال، قال :"الموضوع صعب لعدة أسباب فنرى على سبيل المثال فريق الترجي بطل آخر نسختين من البطولة".

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وتابع :"فريق مثل مازيمبي الكونغولي من الممكن أن يكون سهل خارج ملعبه إلا أنه فريق صعب على ملعبه، أما فريق صنداونز فالتفكير عند لاعبي الأهلي سيكون الثأر بعد النتيجة الكبيرة في النسخة الماضية".

وأكمل هداف الأهلي السابق تصريحاته :"الأهلي والزمالك قادران على الوصول للنهائي بشرط أن يكون الثنائي في حالتهما الطبيعية والتعامل مع كل دور من مراحل البطولة على أنه نهائي".

ومن المقرر أن تجرى منافسات قرعة دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الأربعاء، حيث يتواجد كل من الأهلي والزمالك في التصنيف الثاني عقب حصولهما على المركز الثاني خلال مرحلة المجموعات.

وسيقابل الأهلي أحد من الفرق الثلاثة خلال دور ربع النهائي وهم، الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي أو صنداونز الجنوب أفريقي، في المقابل، سيواجه الزمالك أحد من الثلاثي النجم أو الترجي التونسيين بجانب مازيمبي الكونغولي.