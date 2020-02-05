محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
استقر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه في مواجهة حرس الحدود، في إطار مباريات الجولة 16 من الدوري المصري.
واستقر كارتيرون على الدفع بعمر السعيد لقيادة الخط الهجومي للفريق خلال المباراة، في ظل غياب مصطفى محمد عن قائمة الفريق.
ويتواجد أحمد سيد "زيزو" بجانب طارق حامد في خط الوسط في ظل غياب فرجاني ساسي، وأمامهما الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما"، مصطفى فتحي ومحمد أوناجم.
ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، حازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم "أوباما"، مصطفى فتحي، محمد أوناجم.
خط الهجوم: عمر السعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة طارق حامد.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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