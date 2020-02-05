"الأسهل".. آل الشيخ يبرر اختياره للزمالك في طريق الأهلي قبل قرعة الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:
برر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي بالنادي الأهلي- اختياره فريق الزمالك لمواجهة الفريق الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وكتب عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "الدوري المصري في نسخته الحديثة اتلعب 60 مرة، فاز الأهلي 41 مرة منها".
وتابع: "لما نتكلم كورة وأرقام بتزعل بعض الناس، هو أنا شتمتك؟ ولا قلت حقائق؟ لما أتمنيت الزمالك في قرعة دوري الأبطال فهو الفريق الأسهل بلغة الأرقام".
وتحدث آل الشيخ أيضًا عن مباراة السوبر والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في الشهر الجاري، قائلاً: "بالنسبة لكأس السوبر فهي بطولة سهلة، وفي متناول اليد".
وأكمل: "أتوقع أن يواجه الأهلي صعوبة أكبر في اعتزال طارق التائب مع الهلال أكثر من كأس السوبر، هذه وجهة نظري الكروية مع كامل احترامي للجميع".
ومن المقرر أن تجرى قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الأربعاء في القاهرة لكن لن يتواجد الأهلي أمام الزمالك في هذه المرحلة نظرًا لتواجد القطبين في التصنيف الثاني.
وفي حال استمرار الأهلي والزمالك في المشوار القاري، من المحتمل أن تسفر القرعة عن مواجهتهما في دور نصف النهائي.
الأهلي أمامه ثلاث فرق من التصنيف الأول لمواجهة أحدها في دور الثمانية، وهي: الترجي التونسي - صنداونز الجنوب أفريقي - مازيمبي الكونغولي.
في المقابل، أمام الزمالك ثلاث فرق أيضًا من التصنيف الأول لمواجهة أحدهم في دور الثمانية، وهي: النجم الساحلي التونسي - الترجي التونسي - صنداونز الجنوب أفريقي.
عبر آل الشيخ عن أمنيته أن تسمح القرعة بوقوع الأهلي في مواجهة الزمالك لأنه الطريق السهل للعبور (طالع التفاصيل).
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