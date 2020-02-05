تعرف على مواعيد "الزمالك VS الحرس وتوتنهام VS ساوثهامبتون" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع مباراة هامة في الدوري المصري وأخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي. الخليج 365 يستعرض مواعيد المباراتين والقنوات الناقلة لهما: الدوري المصري Advertisements 07:30 ـ الزمالك VS حرس الحدود ـ القناة الناقلة: أون سبورت. كأس الاتحاد الإنجليزي 09:45 ـ توتنهام هوتسبر VS ساوثهامبتون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD.

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