بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز، اليوم الاربعاء 5-2-2020.

المباراة التي ستذاع على قناة أون سبورت بتعليق “أيمن الكاشف ”، ستنطلق في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية، على” استاد القاهرة الدولي”.

يستضيف الزمالك فريق “حرس الحدود” وعينه على تحقيق الثلاث نقاط لتعويض النتائج السيئة التي حققها الفريق في الفترة الماضية، حيث تعادل في اخر ثلاث مباريات.

وكان الزمالك قد تعادل مع “وادي دجلة” في الجولة الماضية ضمن منافسات الدوري المصري بنتيجة (1-1)، وتعادل ايضًا في اخر مبارتين في بطولة دوري أبطال أفريقيا امام “مازيمبي وبريميرو دي اوجستو”.

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ويحتل الفارس الأبيض المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 مباراة جمعهم من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر مبارتين.

وسيغيب عن الزمالك نجم الفريق المغربي “أشرف بنشرقي” بسبب الإصابة التي لحقت به اثناء عمليات الاحماء لمباراة “مازيمبي” في دوري أبطال أفريقيا أبعدته عن اخر 3 مباريات للفارس الأبيض.

بينما يدخل فريق حرس الحدود المباراة بخسارة في الجولة الماضية من فريق “أسوان” بنتيجة (2-1)، ليتراجع للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بـ18 نقطة، وقد فاز السواحل في 4 مباريات فقط من أصل 15 خاضها حتى الآن، وتعادل في 6 وخسر في 5.

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