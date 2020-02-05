تقرير | الحرب تشتعل بين ميسي وأبيدال!

خرج المدير الرياضي لنادي برشلونة إريك أبيدال يوم أمس الثلاثاء للتحدث مع الصحافة الكتالونيّة للمرّة الأولى عن بعض التفاصيل الخاصة بإقالة المدرب السابق “إرنستو فالفيردي” عقب الخروج من كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وأعلن أبيدال أسباب رحيل المدرّب، لكنّه لم يكتفِ بذلك، بل وجّه انتقادات لاذعة لبعض اللّاعبين الذّين لم يقدّموا – حسب رأيه – أداءً جيّدًا خلال الفترة الماضية.

وقال أبيدال لصحيف السبورت: “العديد من اللّاعبين لم يكونوا راضين أو لم يعملوا بشكل كافٍ، كما أنّه كان هناك مشاكل في التّواصل،“

وواصل “لطالما كانت العلاقة بين المدرّبين واللّاعبين جيّدة، لكن، ومن خبرتي كلاعب سابق شعرت بأنّ هناك شيء مريب يحدث، فأخبرت الإدارة وكان علينا اتخاد قرار حاسم”.

لكن بعد حديث أبيدال حصل ما لم يكن في الحسبان، حيث خرج الأسطورة ميسي للردّ علناً على ما قاله المدير الرّياضي، بمنشور على موقع انستاجرام.

وطالب ميسي خلال رده هذا بذكر أسماء اللّاعبين الذّين قصدهم بكلامه، وإلّا سيظنّ المتابعون أنّ جميع مَن في النادي متهمين بالتسبب في خسارة فالفيردي لمنصبه.

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رد ميسي

“بصراحة لا أحبّ القيام بهذه الأشياء ولكني أعتقد أنّ كل شخص يجب أن يكون على قدر المسؤولية وأن يقوم بمهامه على أكمل وجه والعناية بقراراته.

اللّاعبيون مسؤولون عمّا يحدث فوق أرضيّة الميدان،ونحن أوّل من يعترف عندما نكون غير جيّدين.

“لكن يجب أن يتحمل المسؤولون في الإدارة الرياضية مسؤولياتهم وقبل كل شيء عليهم تحمّل مسؤولية القرارات التي يتّخذونها.

“”أخيرًا، أعتقد أنّه عندما نتحدث عن اللاعبين، يجب أن نذكر الأسماء لأنّنا خلاف ذلك سنتسبب في إزعاج الجميع وبتغذية الإشاعات التي تنتشر وهي ليست صحيحة”.

حديث أبيدال وردّ ميسي إنّما هو دليل على تفاقم المشاكل داخل النّادي بعد حديث الصّحافة الإسبانيّة عن خلافات بين اللّاعبين، في فترة يحتاج فيها الكتلان لأن يكونوا بكامل تركيزهم للمحاربة على عدّة جبهات، فهم خسروا صدارة الدّوري المحلّي لصالح الغريم ريال مدريد ولديهم مباراة معقّدة في كأس الملك ضدّ أتليتيك بيلباو على أرض الأخير واقتربت عودة دوري الأبطال.