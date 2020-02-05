الزمالك يوافق على السفر إلى قطر بشرط واحد!

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري أن مجلس إدارته وافق بالأغلبية على خوض مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم أمام “الترجي التونسي“، والمقررة في 14 فبراير الجاري بالعاصمة القطرية “الدوحة”.

وكان الزمالك قد رفض خوض مباراة كأس السوبر الأفريقي في قطر بسبب الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وعدة دول عربية منها مصر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك بخصوص الاجتماع الذي عُقد بين وفد الزمالك الذى ضم هانى زادة واحمد مرتضي منصور عضوا مجلس ادارة نادي الزمالك، مع الاتحاد الإفريقي وتحديدا احمد احمد رئيس الاتحاد قائلاً :

“شكرا لـهاني أبو ريدة الذي وفر لنا هذا الاجتماع، الاتحاد الإفريقي أبلغ الاتحاد القطري بكتابة تعهد بالحفاظ على بعثة الزمالك في قطر وذلك التعهد يكون كتابيا وفي حالة ان الاتحاد القطري لم يلتزم بتعليمات الاتحاد الإفريقي لن نسافر إلى قطر وسيتم نقل المباراة”.

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وبذلك فإن شرط رئيس نادي الزمالك هو وصول تعهد كتابي من الاتحاد الإفريقي “كاف” يضمن تأمين البعثة في قطر، من أجل إعلان الموافقة النهائية على خوض المباراة.

وأضاف “إذا وافقت الدولة ومجلس الإدارة على خوض المباراة فلا أمانع، فمجلس الإدارة يرى أن نلعب المباراة، ولكني أرى عكس ذلك”.

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا “إن لم نحصل على تعهد الكاف وحكومتنا رفضت السفر، سنصعد الأمر للمحكمة الرياضية”.

وعلى الرغم من الأزمة الدبلوماسية، قررت “السعودية والإمارات والبحرين” المشاركة في كأس الخليج الرابعة والعشرين التي استضافتها قطر اواخر 2019، والتي توج بها المنتخب البحريني للمرة الأولى في تاريخه.