أخيرًا..الزمالك يتخلص من مهاجمه العاطل!

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري فسخ عقد مهاجمه “خالد بوطيب“، بسبب غيابه عن التدريبات ورفضه الخضوع للكشف الطبي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد وافق على سفر الدولي المغربي إلى فرنسا في ديسمبر الماضي لإجراء عملية جراحية في الركبة، بعد تجدد الإصابة التي يعاني منها والتي تسببت في ابتعاده عن العديد من المباريات في الفترة الماضية.

وحاول نادي الزمالك التخلص من “خالد بوطيب” في الميركاتو الشتوي المنصرف، ولكنه فشل.

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وقال رئيس مجلس إدارة الفريق في مؤتمر صحفي ان النادي “خاطب بوطيب أكثر من مرة للخضوع لكشف طبي لمعرفة اذا كان بحاجة لجراحة اخرى لكنه لم يجب على رسائلنا او يحضر الى النادي، ما أدى إلى فسخ التعاقد”.

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وأضاف “أن عقد اللاعب ينص على الفسخ في حالة عدم التزامه بالتدريبات”.

وكان اللاعب قد تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين، للتأكيد على عدم حصوله على مستحقاته لدى الزمالك منذ ثلاثة أشهر، ومن المتوقع تحرك اللاعب خلال الأيام المقبلة للتصعيد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لفسخ تعاقده.

ويذكر ان اللاعب صاحب الـ32 عامًا انتقل إلى صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي 2019 مقابل 4,5 ملايين دولار اميركي أي ما يعادل 80 مليون جنية مصري، بعقد مدته ثلاثة مواسم.

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