زيدينك زيمان: تطور كرة القدم النسائية؟ النساء في إيطاليا عادة ما تكون في المطبخ

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تسببت تصريحات “زيدينك زيمان” فيما يتعلق بكرة القدم النسائية في إيطاليا، ونمو شعبيتها في إثارة ضجة كبيرة بين عشاق اللعبة.
المدير الفني التشيكي البالغ من العمر 72 عاما يُعتبر من أبزر المدربين في إيطاليا حيث تولى مهمة تدريب أكثر من 20 فريقًا إيطاليًا أبرزهم فريقي العاصمة “روما ولاتسيو“، وفريق الجنوب “نابولي“.
وصرح زيمان لموقع “Tuttomercatoweb” : “أن كرة القدم الإيطالية لديها بالفعل الكثير من المشاكل فيما يخص الرجال، حيث يعاني دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية من مشاكل كبيرة”.
وأضاف “عادة ما تتأثر كرة القدم النسائية بتلك المشاكل ايضًا، وسنرى ما إذا كان بإمكانهن تحقيق انجاز آخر غير المشاركة في كأس العالم للسيدات ام لا، وأتمنى أن تستمر كرة القدم النسائية في التطور، رغم أننا نواجه مشاكل كثيرة في كرة القدم للرجال تحتاج للإصلاح أولا”.
وتابع: “إضافة إلى ذلك، النساء في إيطاليا عادة ما تكون في المطبخ، لا أعلم إن كان هذا الأمر سيئًا أم لا، ولكن الرجال في حاجة إلى الطعام”.
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