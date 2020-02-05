موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، الكلاسيكو الجديد بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني، وهو اللقاء الذي قد يحسم الكثير بخصوص المنافسة بين الفريقين على اللقب هذا الموسم.

وجدولت رابطة الأندية الإسبانية موعد المباراة يوم 1 مارس 2020 على الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

التوقيت مثالي بالنسبة لسكان المنطقة العربية، لكنه ليس كذلك بالنسبة لسكان جنوب شرق آسيا الذين حظوا باهتمام كبير من جانب رابطة الأندية الإسبانية خلال السنوات الماضية، بإقامة المباراة في وقت الظهيرة.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة الثاني بعد مرور 22 جولة، وأمام الفريق معترك غاية في الصعوبة بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه مانشستر سيتي المتعطش لنيل لقب البطولة تحت قيادة جوزيب جوارديولا الساعي لتعويض اخفاقاته المحلية باللقب القاري وانهاء سنوات العجاف التي عاشها منذ آخر تتويج له بهذا اللقب مع برشلونة عام 2011.

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وقبل مباراة الكلاسيكو يوم 1 مارس 2020، ومباراتي مانشستر سيتي في دوري الأبطال، يخوض ريال مدريد 3 مباريات في الدوري المحلي أمام أوساسونا وليفانتي خارج ملعبه وبينهما مباراة أمام سيلتا فيجو، أيام 9 و16 و22 فبراير، بالاضافة إلى خوضه مباراة أمام ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 فبراير.

وفي يوم 26 فبراير سيستضيف مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي الأبطال، وبعد ثلاثة أيام سيستضيف برشلونة في كلاسيكو الأرض المنتظر.

أما برشلونة سيحل ضيفًا على أثلتيك بلباو في ملعب سان ماميس ضمن مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 فبراير، وبعدها بثلاثة أيام فقط سيزور ملعب ريال بيتس في الدوري الإسباني، ويومي 15 و22 فبراير سيستضيف خيتافي وإيبار في الدوري – على الترتيب – ثم سيرحل إلى جنوب إيطاليا لمواجهة نابولي يوم 25 فبراير بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال.

وانتهى آخر لقاء بين برشلونة وريال مدريد بالتعادل السلبي على ملعب كامب نو في الكلاسيكو المؤجلة منذ نهاية أكتوبر حتى بداية شهر ديسمبر 2019 بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في إقليم كتالونيا بعد الأحكام القضائية الصادرة ضد قيادات في البرلمان الكتالوني (اضغط هنا لتفاصيل أكثر).