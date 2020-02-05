بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري تاون في كأس الإتحاد الإنجليزي

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة ليفربول فريق شروسبري تاون في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 4-2-2020 ضمن مباريات جولة الإعادة لدور الـ 32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.
المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 11، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “آنفيلد” في مدينة ليفربول، بإدارة من الحكم الدولي الإنجليزي “مادلي”.
يستضيف ليفربول فريق شوروسبري تاون أحد أندية دوري الدرجة الثانية فى الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي، ويريد الربدز انهاء المباراة مبكرًا حتى لا يتكرر ما حدث في مباراة الذهاب علي ملعب “مونتكومري ميداو” في مدينة شروسبري.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، علمًا بأن ليفربول كان متقدمًا في النتيجة بهدفين، إلا أن الفريق المغمور عاد في النتيجة، ونجح في تسجيل هدفين خلال الشوط الثاني ليُجبر الريدز على مباراة إعادة بملعب آنفيلد روود.
ويسعى فريق شروسبري تاون لتكرار ما حدث في مباراة الذهاب على الأقل وتجنب الخسارة، ومصالحة جماهيره الغاضبة من نتائج الفريق في الدوري الانجليزي الدرجة الثانية، حيث خسر في آخر جولتين بعد تعادله مع ليفربول في المباراة الأولى من منافسات كأس الاتحاد الانجليزي.
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ليفربول ✅ 1-0 شروسبري تاون
???? ملعب آنفيلد (ليفربول – إنجلترا)
???? كأس الاتحاد الإنجليزي (دور 32)
انتهت
بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ليفربول وشروسبري تاون ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
- سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.
- فريق شروسبري عاش نشوة مبالغ فيها بعد التعادل مع ليفربول 2/2، ومستواه تأثر بالسلب بعدها وخسر 2-0 و1-0 في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي الدرجة الثانية (مصنف كدرجة ثالثة) أمام جيلينجهام وروشدال – على الترتيب -.
- أما ليفربول فقد تمكن من هزيمة وست هام يونايتد في المباراة المؤجلة منذ الجولة 18 بالبريميرليج، وفي مباراة الجولة 25 فاز الفريق 4-0 على ساوثامبتون وسجل محمد صلاح ثنائية.
- لا وجود لأي لاعب من التشكيلة الأساسية لليفربول في هذه المباراة، ولا وجود لأي لاعب من التشكيل الأساسي على دكة البدلاء كذلك!!
- ???? تشكيلة ليفربول اليوم: كيليهير – فان دين بيرج – هويفير – ويليامز – ليويس – كاين – كلاركسون – شيرفيلا – إيليوت – ميلير – كورتيس جونز.
- ???? تشكيلة شروسبري تاون اليوم: أوليري – لووف – إبانكيس لانديل – ويليامز – جولبورن – لوريانت – إدواردز – بيري – وايلي – لانج – جروس.
- ♻️ كي تتابعونا بشكل سليم في هذه المباراة كل ما عليكم فعله هو تحديث هذه الصفحة كل 30 ثانية فقط.
- كما رأيتم يورجن كلوب نفذ ما قاله نهاية الشهر الماضي بأنه لن يُشرك لاعبيه الأساسيين في مباراة شروسبري تاون بلقاء الإعادة لعدم موافقة الاتحاد الإنجليزي على تأجيل المباراة لحين انتهاء الفريق من مباراته القادمة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد. (اقرأ تصريح كلوب ورد الاتحاد الانجليزي من هنا).
- ???? تأجيل انطلاق المباراة لبضع دقائق..
- ???????? يدير المباراة الحكم “أندي مادلي”.
- تقرير تأجيل انطلاق المباراة لتصبح الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش بدلاً من 19:45، أي ستنطلق في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.
- 1″ صافرة بداية المباراة..
- 2″ وصلنا للتو أن سبب تأجيل المباراة لمدة 15 دقيقة كان الزحام الشديد الذي سببه جمهور شروسبري تاون، والأمن تخوف من حدوث تدافع بين الجماهير وطالب بتأجيل المباراة لمدة 15 دقيقة.
- 3″ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منع نقل هذه المباراة على أي قناة إنجليزية.. يبدو أن ما فعله يورجن كلوب بالبدء بالعناصر الشبابية كان السبب في ذلك.
- 4″ نحن معكم لحظة بلحظة في تغطية أحداث هذا اللقاء بالصورة والكلمة دون مشاكل..
- 5″ ???? يورجن كلوب غير موجود على الدكة .. يتابع اللقاء من المنزل !!
- 12″ لا تزال النتيجة تشير إلى التعادل 0/0 .. وأفضلية متوقعة من شروسبري في ظل هذه التشكيلة الغريبة التي بدأ بها كلوب.
- 14″ إصابة للاعب شروسبري “ديفيد إدواردز”.. يحتاج إلى علاج طبي، والحكم يُوقف اللعب ويُشير إلى الأطباء للدخول لمعالجة ديفيد.
- 16″ أووووووووووووه…هارفي إيليوت يمر بشكل رائع لكن الكرة تطول منه ويمسك بها الحارس ماكس أوليري.
- 20″ الاستحواذ الآن لصالح ليفربول.. في آخر خمس دقائق وصلت سيطرة الفريق على الكرة لـ 77٪ مقابل 23٪ لشروسبري الذي بدأ بتشكيلته الأساسية وقوته الضاربة.
- 22″ ليفربول تقدم إلى الخطوط الأمامية بـ 35 تمريرة حتى الآن، مقابل 14 تمريرة أمامية لشروسبري..
- 26″ ركنية أولى في المباراة لشروسبري، تنفذ بشكل مميز داخل منطقة الجزاء، ودفاع ليفربول يشتتها بصعوبة.
- 27″ تصوووووويبة من كورتيس جونز إثر ركلة حرة مباشرة، وحارس المرمى يمسك بها.
- 31″ كورتيس جونز والظهير الأيسر ليويس يقدمان مستوى رائع في اختراق دفاع شروسبري.
- 32″ ⚠️ أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب لاعب شروسبري “جويبورن”.
- 37″ ???? تبادل كروي مميز جدًا بين لاعبي ليفربول وبعضهم بعض دون ذلك الضغط الكبير من لاعبي شروسبري خاصةً في وسط ملعب ليفربول أو منطقة دائرة الوسط.
- 40″ ⚠️ بطاقة صفراء ثانية في المباراة وأولى لليفربول للمدافع “نيكو ويليامز”.
- 43″ رديف ليفربول حتى هذه اللحظة الطرف الأفضل والأحق بتسجيل الهدف الافتتاحي..
- 45″ الحكم يقرر احتساب دقيقتين كوقت بدل من ضائع.
- 48″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0 مع استحواذ فاق ال70٪ لليفربول.
- إلى استراحة قصيرة ونعود في الشوط الثاني.
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني
- 50″ السيطرة مستمرة للريدز..
- 55″ شروسبري يتحسن وليفربول يتراجع إلى الخلف..
- 57″ ???? التغيير الأول في المباراة لنادي شروسبري بنزول النيجيري “أودوه” بدلاً من لانج.
- 58″ ???? جوووووووووووول….شروسبري يُسجل الهدف الأول عن طريق “ويلي”.. متابعة رائعة منه داخل منطقة الستة ياردات برأسية..
- 59″ ❌ أووووووووه…الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل..بعد مراجعته لتقنية الفار.
- 72″ تراجع بدني في الدقائق الماضية من شروسبري .. وانكماش دفاعي ملحوظ منذ إلغاء الهدف من الفار.
- 73″ ???? نزول كومينجز – صاحب ثنائية شروسبري في المباراة الأولى – بدلاً من جوس.
- 75″ ⚽️ جووووووووووووووول….هدف أول لليفربول بنيران صديقة برأسية من مدافع شروسبري “ويليامز” الذي فشل في تشتيت كرة طولية من ظهير ليفربول “ويليامز” ووضعها برأسه لحظة خروج الحارس أوليري من مرماه!
- 82″ ???? التغيير الأخير لشروسبري تاون بخروج نجم الهجوم “وايلي” ونزول “ووكر”
- 83″ ???? أول تغييرات ليفربول بنزول “هاردي” بدلاً من ميلار.
- 90″ الحكم يضيف 5 دقائق كوقت بدل من ضائع.
- 92″ ???? التغيير الثاني لليفربول بنزول بويس بدلاً من كلاركسون.
- 95″ ???? التغيير الأخير لليفربول بنزول ديكسون بونير بدلاً من هارفي إيليوت.
- 95″ صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة.. صغار ليفربول يعبرون إلى الدور الخامس بهدف عكسي.
- ليفربول يتأهل لمواجهة تشيلسي الذي هزم هال سيتي في وقت سابق.
- إلى هنا ينتهي هذا البث المباشر.
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