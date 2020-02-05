بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري تاون في كأس الإتحاد الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة ليفربول فريق شروسبري تاون في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 4-2-2020 ضمن مباريات جولة الإعادة لدور الـ 32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 11، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “آنفيلد” في مدينة ليفربول، بإدارة من الحكم الدولي الإنجليزي “مادلي”.

يستضيف ليفربول فريق شوروسبري تاون أحد أندية دوري الدرجة الثانية فى الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي، ويريد الربدز انهاء المباراة مبكرًا حتى لا يتكرر ما حدث في مباراة الذهاب علي ملعب “مونتكومري ميداو” في مدينة شروسبري.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، علمًا بأن ليفربول كان متقدمًا في النتيجة بهدفين، إلا أن الفريق المغمور عاد في النتيجة، ونجح في تسجيل هدفين خلال الشوط الثاني ليُجبر الريدز على مباراة إعادة بملعب آنفيلد روود.

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ويسعى فريق شروسبري تاون لتكرار ما حدث في مباراة الذهاب على الأقل وتجنب الخسارة، ومصالحة جماهيره الغاضبة من نتائج الفريق في الدوري الانجليزي الدرجة الثانية، حيث خسر في آخر جولتين بعد تعادله مع ليفربول في المباراة الأولى من منافسات كأس الاتحاد الانجليزي.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وشروسبري تاون اليوم

ليفربول ✅ 1-0 شروسبري تاون

???? ملعب آنفيلد (ليفربول – إنجلترا)

???? كأس الاتحاد الإنجليزي (دور 32)

انتهت

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ليفربول وشروسبري تاون ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

فريق شروسبري عاش نشوة مبالغ فيها بعد التعادل مع ليفربول 2/2، ومستواه تأثر بالسلب بعدها وخسر 2-0 و1-0 في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي الدرجة الثانية (مصنف كدرجة ثالثة) أمام جيلينجهام وروشدال – على الترتيب -.

أما ليفربول فقد تمكن من هزيمة وست هام يونايتد في المباراة المؤجلة منذ الجولة 18 بالبريميرليج، وفي مباراة الجولة 25 فاز الفريق 4-0 على ساوثامبتون وسجل محمد صلاح ثنائية.

لا وجود لأي لاعب من التشكيلة الأساسية لليفربول في هذه المباراة، ولا وجود لأي لاعب من التشكيل الأساسي على دكة البدلاء كذلك!!

???? تشكيلة ليفربول اليوم: كيليهير – فان دين بيرج – هويفير – ويليامز – ليويس – كاين – كلاركسون – شيرفيلا – إيليوت – ميلير – كورتيس جونز.

كيليهير – فان دين بيرج – هويفير – ويليامز – ليويس – كاين – كلاركسون – شيرفيلا – إيليوت – ميلير – كورتيس جونز. ???? تشكيلة شروسبري تاون اليوم: أوليري – لووف – إبانكيس لانديل – ويليامز – جولبورن – لوريانت – إدواردز – بيري – وايلي – لانج – جروس.

أوليري – لووف – إبانكيس لانديل – ويليامز – جولبورن – لوريانت – إدواردز – بيري – وايلي – لانج – جروس. ♻️ كي تتابعونا بشكل سليم في هذه المباراة كل ما عليكم فعله هو تحديث هذه الصفحة كل 30 ثانية فقط.

كما رأيتم يورجن كلوب نفذ ما قاله نهاية الشهر الماضي بأنه لن يُشرك لاعبيه الأساسيين في مباراة شروسبري تاون بلقاء الإعادة لعدم موافقة الاتحاد الإنجليزي على تأجيل المباراة لحين انتهاء الفريق من مباراته القادمة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد. (اقرأ تصريح كلوب ورد الاتحاد الانجليزي من هنا).