بعد صدمة سواريز، برشلونة يعلن انتهاء موسم عثمان ديمبيلي

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، اليوم الثّلاثاء، أنّ لاعبه الدولي الفرنسي “عثمان ديمبيلي” لن يكون قادرًا على المشاركة في أي مباراة من المباريات القادمة للفريق بسبب إصابة عميقة في الفخذ.

وأكد أطباء برشلونة معاناة ديمبيلي من تمزّق كامل في أوتار فخذه الأيمن، ما يعني أن موسمه انتهى، ولا توجد أي فرصة لعودته للظهور مع الفريق من جديد.

وأردف بيان النّادي “أنّه سيتمّ تحديد خطة العلاج التي سيخضع لها اللّاعب خلال الأيام المقبلة”.

وسيضطر المدير الفني للنادي الكتالوني “كيكي سيتين” للاعتماد على ثنائية “انسو فاتي وأنطوان جريزمان” في خط المقدمة جنبًا إلى جنب ليونيل ميسي، حيث أصيب لويس سواريز الشهر الماضي خلال مباراة كأس سوبر إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد.

وخضع سواريز لعملية جراحية ستغيبه عن الملاعب حتى مطلع شهر مايو، وكانت إدارة البرسا تعول الكثير على عودة ديمبيلي لقيادة خط الهجوم مع ليونيل ميسي وجريزمان فيما تبقى من الموسم، ولهذا السبب لم تجر أي صفقة في الميركاتو الشتوي على مستوى الخط الأمامي.