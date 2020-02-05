التعادل يُخيم على مباراة النجم الساحلي والصفاقسي فى الدوري

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت النجم الساحلي بضيفه الصفاقسي اليوم الثلاثاء 4-2-2020 على ملعب المنزه، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري التونسي.

وتقدم النجم الساحلي بهدف سجله حمزة لحمر من ركلة جزاء في الدقيقة 19، وتعادل أيمن حرزي للصفاقسي في الدقيقة 30.

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ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، كما رفع الصفاقسي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث.

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جاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب في الربع ساعة الأولى من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 18 احتسب الحكم ركلة جزاء للنجم الساحلي بعدما قام وليد القروي، مدافع الصفاقسي بإبعاد الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، بعدما لعبت ركلة حرة داخل منطقة الجزاء، وتمكن حمزة لحمر من تحويلها إلى هدف في الدقيقة 19.

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بعد الهدف تخلى الصفاقسي عن حذره الدفاعي قليلا وبدأ شن الهجمات على مرمى النجم الساحلي لكنه فشل في تشكيل أي خطورة على المرمى لينحصر اللعب مرة أخرى في وسط الملعب.

وجاءت الدقيقة 30 لتشهدت تسجيل الصفاقسي لهدف التعادل عندما مرر حسام بن علي كرة عرضية من الناحية اليسرى أبعدها مدافعي النجم لتصل إلى كريس كواكو على حدود منطقة جزاء النجم ليمررها إلى أيمن حرزي في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

بعد الهدف، عاد اللعب لينحصر مرة أخرى في وسط الملعب واختفت الخطورة تماما على المرميين لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، أصبح اللعب سجالا بين الفريقين وتبادلا الهجمات على المرميين ولكن هجماتهما لم تصل للخطورة المطلوبة حيث جاءت كافة المحاولات بعيدة عن المرمى.

واستمر اللعب بنفس الطريقة حتى جاءت الدقيقة 55 والتي شهدت تسديدة قوية من حسام بن علي، لاعب الصفاقسي، من خارج منطقة جزاء النجم تصدى لها مكرم البديري بصعوبة، ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة فارضا التعادل 1/1 بين الفريقين.