أهداف مباراة النجم الساحلي والنادي الصفاقسي فى الدوري التونسي

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت النجم الساحلي بضيفه الصفاقسي اليوم الثلاثاء 4-2-2020 على ملعب المنزه، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري التونسي.

وتقدم النجم الساحلي بهدف سجله حمزة لحمر من ركلة جزاء في الدقيقة 19، وتعادل أيمن حرزي للصفاقسي في الدقيقة 30 من تسديدة قوية رائعة.

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جاء هدف النجم في الدقيقة 18 بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء قام وليد القروي، مدافع الصفاقسي بإبعاد الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، بعدما لعبت ركلة حرة داخل منطقة الجزاء، وتمكن حمزة لحمر من تحويلها إلى هدف في الدقيقة 19.

ثم جاءت الدقيقة 30 لتشهدت تسجيل الصفاقسي لهدف التعادل عندما مرر حسام بن علي كرة عرضية من الناحية اليسرى أبعدها مدافعي النجم لتصل إلى كريس كواكو على حدود منطقة جزاء النجم ليمررها إلى أيمن حرزي في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، كما رفع الصفاقسي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث.