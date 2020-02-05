صغار ليفربول يهزمون شروسبري وينصرون كلوب على الاتحاد الإنجليزي

تجاوز رديف نادي ليفربول الفريق الأول لنادي شروسبري تاون، مساء اليوم الثلاثاء 4-2-2020، بهدف دون رد في مباراة إعادة الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب آنفيلد روود، ليضرب الريدز موعدًا ناريًا مع تشيلسي في الدور الخامس.

وقرر المدير الفني لنادي ليفربول “يورجن كلوب” التغيب عن هذه المباراة، ومشاهدتها في منزله، وعدم ارسال العناصر الأساسية أو الاحتياطية، والاعتماد على لاعبي فريق الرديف أو فريق شباب ليفربول تحت 23 عامًا بقيادة المدرب نيل كريتشيلي، احتجاجًا على نظام الإعادة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ولإصرار مسؤولي الاتحاد على إقامة مباراة الإعادة بعد أسبوع واحد وتجاهل حاجة الريدز للراحة من أجل دوري أبطال أوروبا.

ولم تُذاع هذه المباراة على القنوات الإنجليزية بقرار من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلا أنها أذيعت على قناة بي إن سبورتس الـ 11.

واستطاع رديف ليفربول الخروج من الحصة الأولى متعادلاً من دون أهداف مع استحواذ تام على مجريات اللقاء، وصل إلى 70٪.

وتحسن مردود شروسبري في الشوط الثاني، وكاد يتقدم في النتيجة عن طريق مهاجمه المميز “وايلي” الذي سجل في الدقيقة 57 من متابعة لكرة سقطت من يد الحارس الآيرلندي كيليهير، إلا أن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية VAR، مؤكدًا تسلل وايلي لحظة ارتداد الكرة من يد حارس ليفربول.

بعد دقائق قليلة، نجح ليفربول في تسجيل هدف التقدم بنيران صديقة لقلب دفاع شروسبري، الإنجليزي المتألق في هذه الأمسية “ويليامز”.

وحاول ويليامز تشتيت كرة طولية أرسلها الظهير الأيمن لليفربول “نيكو ويليامز”، لكن لسوء حظه كان حارس المرمى أوليري متقدمًا من مرماه، ليضع الكرة برأسه في المرمى الخالي عند الدقيقة 75.

ولم يظهر شروسبري أية ردة فعل بعد هذا الهدف المُباغت، وتمكن ليفربول من الحفاظ على استحواذه وسيطرته حتى الدقائق الأخيرة ليتمكن من خط بطاقة التأهل.

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وكان ليفربول قد واجه فريق شروسبري تاون على ملعبه وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 قبل أسبوع، وهو ما استدعى لإعادة المباراة لتحديد الفريق المتأهل.

والتالي تشكيلة ليفربول التي بدأ بها المباراة:

كيليهير – فان دين بيرج – هويفير – ويليامز – ليويس – كاين – كلاركسون – شيرفيلا – إيليوت – ميلير – كورتيس جونز.

والتالي التغييرات التي قام بها الفريق:

83″ أول تغييرات ليفربول بنزول “هاردي” بدلاً من ميلار.

93″ التغيير الثاني لليفربول بنزول بويس بدلاً من كلاركسون.

95″ التغيير الأخير لليفربول بنزول ديكسون بونير بدلاً من هارفي إيليوت.

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