رياضة | ميسي يعجل بمذبحة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يعجل بمذبحة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني إدارة النادي في موقف محرج بعد تصريحاته النارية السابقة والتي كذب فيها حديث الفرنسي أبيدال.

واكدت صحيفة آس الإسبانية على أن انفجار ميسي في برشلونة وتصريحاته المثيرة للجدل وضعت إدارة النادي في موقف صعب للغاية.

واضافت الصحيفة، أن إدارة بارتوميو أصبحت في خطر كبير بعد هجوم ميسي وهو ما قد يعجل برحيل المجلس الحالي نظراً للشعبية الجارفة للأسطورة في كتالونيا.