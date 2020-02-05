رياضة | حقيقة اتهام ميسي بطرد فالفيردي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة توجيه أصابع الاتهام للأسطورة ليونيل ميسي قائد برشلونة بطرد فالفيردي المدرب السابق من الفريق.

واكدت إذاعة الكادينا سير الإسبانية على أن ميسي قائد برشلونة تفهم تصريحات أبيدال السكرتير الفني للنادي بشكل خاطئ حيث لم يقصد الفرنسي توجيه اتهام مباشر لميسي.

واشارت الإذاعة إلى أن ميسي أساء فهم تصريحات السكرتير الفني أبيدال في الساعات الأخيرة ولم يتفهم الأمور بشكل واضح.

وكان أبيدال قد خرج في تصريحات نارية يوم أمس موجهاً اتهام لبعض لاعبي برشلونة بعد انقلابهم على فالفيردي مدرب الفريق وهو ما دفع الأسطورة ميسي للخروج بعدها بساعات بتصريحات من العيار الثقيل للرد على السكرتير الفني قائلا: لا بد أن تتحدث وتضع أسماء بشكل علني حتي يتفهم الجميع الأمر.