رياضة | موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق ليفربول من الفوز على نادي شروزبوري، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات مباراة الإعادة من دور الـ 32.

وكانت قرعة دور الستة عشر قد أسفرت عن وقوع ليفربول أمام تشيلسي.

وكان تشيلسي قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه على هال سيتي بهدفين مقابل هدف، سجلهما ميشي باتشواي وفيكايو توموري لمصلحة البلوز، مقابل هدف وحيد لهال سيتي سجله كاميل جروتشيسكي.

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الخامس من مارس المقبل، على أرضية ملعب ستامفورد بريدج