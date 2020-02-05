رياضة | مبابي يوجه رسالة هامة إلى مواطنه في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يوجه رسالة هامة إلى مواطنه في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، رسالة هامة لمواطنه في برشلونة الإسباني، عثمان ديمبيلي، بعد الإنتكاسة التي تعرض لها الأخير وستجعله يغيب لفترة طويلة.

وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" أخي.. أعلم أنه يجب عليك أن تفعل الكثير وأن الأمر لا يطاق، لكن عليك أن تظل قوياً، بالطبع الكلام أسهل من القيام به، لكنني سأدعمك وأنا أعلم أنك ستعود لتدهشنا".

وكان ديمبلي قد عاد منذ عدة أيام من الإصابة التي كان يعاني منها، قبل أن يتعرض أمس، لإنتكاسة جديدة، ستجعله يغيب لفترة طويلة، وربما حتى نهاية الموسم الحالي.

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ولم تكن هذه الإصاتبة الأولى لنيمار مع برشلونة، حيث تعرض عثمان ديمبيلي للعديد من الإصابات منذ إنضمامه للفريق الكتلوني، الأمر الذي أثر على مسيرته المكروية كثيرًا، بعدما تنبأ البعض بمستقبل واعد له في عالم كرة القدم.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" برصيد 46 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.