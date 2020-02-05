رياضة | مبابي يقترب من ريال مدريد الصيف القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يقترب من ريال مدريد الصيف القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح كيليان مبابي نجم منتحب فرنسا وباريس سان جيرمان حديث الساعة فى الصحافة الإسبانية والفرنسية خلال الساعات الماضية، بعدما آثيرت تقارير صحفية تفيد بإقتراب إنتقاله لفريق ريال مدريد خلال الصيف.

وذكرت القناة السادسة الإسبانية اليوم أن كيليان مبابي إسفسر عن الأجواء فى العاصمة الإسبانية مدريد، تمهيدًا للرحيل لصفوف الملكى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت القناة أن مبابي يريد التحدث مع اللاعبين الذى تجيد اللغة الإسبانية ولعبت من قبل فى مدريد، من أجل معرفة الأجواء فى العاصمة.

ويريد النجم الفرنسي معرفة كل شيء عن الطقس والمطاعم والسكن وغيرها من الأمور في العاصمة الإسبانية مدريد حسبما أشارت القناة، بعد إقترابه من الرحيل إلي الملكي خلال الصيف القادم.