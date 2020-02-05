رياضة | دي ماريا يكشف تعرصه للظلم في ريال مدريد بسبب رونالدو وبيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ماريا يكشف تعرصه للظلم في ريال مدريد بسبب رونالدو وبيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد السابق أنه تعرض للظلم أثناء فترة لعبه مع ريال مدريد، حيث أنه كان لا يلعب الضربات الثابتة في ريال مدريد بسبب وجود الثنائي جاريث بيل وكريستيانو رونالدو.

وقال دي ماريا في تصريحات صحفية:"طوال مسيرتي كنت ألعب بجوار نجوم من الطراز الرفيع يسجلون العديد من الأهداف، لقد تعلمت الكثير طوال مسيرتي ولا أزال أتعلم".

وأضاف:"في ريال مدريد كنت ألعب الضربات الثابتة في التدريبات فقط لأن كريستيانو رونالدو أو جاريث بيل يلعبونها في المباريات ولحسن حظي عندما حظيت على الفرصة هنا في باريس سان جيرمان سجلت من ضربة ثابتة".

وتابع:"أحاول طوال الوقت أن أعمل من أجل الفريق والتتويج بالبطولات في نهاية كل موسم، لو استطعت التسجيل أقوم بذلك ولو استطعت الصناعة أفعلها".

Advertisements

واختتم دي ماريا تصريحاته قائلاً:"باريس سان جيرمان مهم بالنسبة لي للغاية، لقد جئت إلى هنا وأنا في حالة سيئة بعد فترتي في مانشستر يونايتد وسأقوم بتقديم أفضل ما لدي دائمًا من أجلهم".

وكان الأرجنتيني آنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قد قارن مطلع الشهر الحالي بين نجوم الكرة الذين لعب بجوارهم طوال مشواره الكروي وأكد أن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة يعتبر الأفضل وأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق وحش على أرض الملعب، كما قام دي ماريا بوصف كل نجم لعب بجانبه طوال مشواره الكروي أبرزهم نيمار ومبابي وإبراهيموفيتش.

وقال دي ماريا في تصريحات لقناة Tyc sports الأرجنتينية التي حل عليها ضيفًا :"ليونيل ميسي هو الأفضل وكريستيانو رونالدو وحش".

واختتم دي ماريا تصريحاته قائلاً :"نيمار يمثل السعادة وكيليان مبابي أكثر من مجرد وحش وزلاتان إبراهيموفيتش مجنون في الملعب فهو يمتلك شخصية خاصة ولكن خارج الملعب فهو رجل رائع".