شكرا لقرائتكم انتهاء أزمة فايلر و حسام عاشور في الأهلي .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أزمة حسام عاشور قائد النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والتي نشبت في احد التدريبات التي سبقت مواجهة الهلال السوداني، التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ليصعد الفريق الأحمر برفقة النجم الساحلي التونسي للدوري التالي.

وعلم الخليج 365 أن حسام عاشور لم يتقبل طريقة تعامل فايلر معه اثناء منحه بعض التوجيهات الفنية في أحد التدريبات، ليرد عليه بشكل استفز المدرب السويسري ليدخل الثنائي في مشادة قوية أمام جميع اللاعبين.

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وتدخل لاعبو الأهلي الكبار وعلى رأسهم شريف إكرامي لإنهاء الأزمة بين فايلر وقائد الأهلي لينجحوا في انهاء الخلاف، وعاد حسام عاشور من جديد لحسابات فايلر بعد أن كان قريباً من الخروج بشكل كامل من حسابات الخواجة.

وامتثل حسام عاشور لتوجيهات فايلر الفنية رغم مطالبة المدرب السويسري لقائد الأهلي باللعب في مركز المساك اثناء التقسيمة لتعويض النقص العددي في الدفاع وهو الأمر الذي وافق عليه حسام عاشور رغم عدم اجادته اللعب في الفريق ولعبه الدائم في مركز متوسط الميدان الدفاعي.