قرعة دوري أبطال إفريقيا.. "الموعد والقنوات الناقلة".. ورسالة تركي آل الشيخ التى أغضبت جمهور ولاعبي للزمالك

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أمنيته أن تسفر قرعة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، على مواجهة الأهلي للزمالك. حسبما نشر موقع"القاهرة 24".

نتمنى مواجهة الزمالك

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غداً بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم … دعواتكم لي فأنا محتاج لها”.

دون تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته موجها رسالة لجماهير الزمالك، قائلا إن بلغة الأرقام الزمالك أسهل منافس للأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مطالبهم بأن يكون لديهم روح رياضية.

رسالة تركي آل الشيخ

وجاءت تدوينة "آل الشيخ" التي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الدوري المصري في نسخته الحديثة اتلعب ٦٠ مرة ... فاز الاهلي ٤١ مرة منهم ... ولما نتكلم كورة وارقام بتزعل بعض الناس ... هو انا شتمتك ؟ والا قلت حقائق ؟؟ لما اتمنيت الزمالك في قرعة افريقيا فهو الفريق الاسهل بلغة الارقام". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف: "وبالنسبة لكأس السوبر فهي بطولة سهلة وفي متناول اليد ... واتوقع ان يواجه الاهلي صعوبة اكبر في اعتزال طارق التايب مع الهلال اكثر بكثير من كأس السوبر هذه وجهة نظري الكروية مع كامل احترامي للجميع ... انا اعبّر عن رأيي واللي باشوفه تزعلوا ليه ؟؟"

آثار البنج ابتدت تروح

وأتم قائلا: "خلوا عندكوا روح رياضية، ومتخافوش، آثار البنج ابتدت تروح".

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا في السابعة والنصف من مساء اليوم.

تأهل 8 فرق من 4 مجموعات

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بعد حسم تأهل 8 فرق من 4 مجموعات، حيث جاء صن داونز ومازيمبي والترجي والنجم الساحلي كتصنيف أول، وجاء الأهلي والزمالك والوداد المغربي والرجاء كتصنيف ثاني.

وتأهل مازيمبي كأول المجموعة الأولى، وجاء الزمالك في المرتبة الثانية، وفي المجموعة الثانية تأهل النجم كأول المجموعة، وصعد الأهلي كوصيف، أما في المجموعة الثانية تأهل صن داونز في الصدارة وجاء الوداد في المرتبة الثانية، وصعد الترجي كأول المجموعة الرابعة وجاء في التصنيف الثاني.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

تقام قرعة دوري أبطال إفريقيا دور الثمانية 2020، اليوم الأربعاء المقبل 5 فبراير 2020، بفندق هيلتون بيراميدز جولف (طريق الواحات، 6 أكتوبر)، الساعة السابعة مساء.

القنوات الناقلة لـ قرعة دوري أبطال إفريقيا

ومن المنتظر نقل قرعة دوري أبطال إفريقيا دور الثمانية 2020 عبر شاشة بي إن سبورت الإخبارية، وبي إن سبورت

الأهلي والزمالك

ولن يشهد دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا مواجهة مصرية خالصة بين الأهلي والزمالك، خاصة أن الفريقين تأهلا كثاني المجموعة، وبالتالي سيواجه كل منهما أوائل المجموعات.

ومن المنتظر أن يلاقي الأهلي أحد فرق صن داونز أو الترجي أو مازيمبي، بينما من المنتظر أن يواجه الزمالك أحد فرق صن داونز أو الترجي أو النجم الساحل

ويعتبر الترجي الرياضي التونسي هو حامل لقب آخر بطولتين لدوري الأبطال، الموسم قبل الماضي على حساب الأهلي، والموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.