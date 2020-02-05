شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك "الأفريقى" يعود للدورى المحلى عبر بوابة حرس الحدود اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمنافسة المحلية اليوم عندما يستضيف فريق حرس الحدود في السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري، ويخوض الزمالك مباراة اليوم منتشيًا عقب انتهاء مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وتأهل الفريق إلى دور الـ8، بعد تعادله في الجولة الأخيرة أمام أول أغسطس الإنجولي في لواندا سلبيًا.

الزمالك يخوض مباراة اليوم محتلا المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، في المقابل فإن فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، استقر على عودة القوام الأساسي للمشاركة مرة أخرى بعد قرار منحهم راحة من رحلة أنجولا وهم محمد أبو جبل حارس المرمى، وحازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا وأشرف بن شرقي، وإن كان موقف الأخير يبدو مختلفا نسبيا عن باقي المستبعدين، حيث جاء استبعاده عن المباراة للإصابة، ورغم إعلان الزمالك عن شفائه تمامًا وجاهزيته للمشاركة في المباريات، إلا أن الفرنسي كارتيرون يدرس عدم الدفع به أساسيًا خوفا من تجدد إصابته، خاصة أن الفريق مقبل علي مباريات صعبة في شهر فبراير الجاري، وغياب بن شرقي سيؤثر على الفريق.

وتحدث كارتيرون مع لاعبي الزمالك أثناء المعسكر عن طريقة لعب فريق حرس الحدود، وأن المنافس يجيد إغلاق المساحات دفاعيًا ويعتمد على الهجمات المرتدة، ووصفها بأنها من المباريات الصعبة في مشوار المنافسة على لقب الدوري، وطالب كارتيرون لاعبيه بمصالحة الجماهير بعد سلسلة التعادلات الأخيرة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا، حيث تعادل الفريق أمام وادي دجلة في الجولة الـ 15 بالدوري سلبيًا وأول أغسطس الإنجولي.

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ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد ومحمد حسن، وفي الوسط المهاجم الثلاثي محمد أوناجم وزيزو وأوباما وفي الهجوم عمر السعيد.

في المقابل يدخل حرس الحدود اللقاء بعد الخسارة المفاجئة التى نالها الفريق على ملعبه فى الجولة الأخيرة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف وهو ما جعل طارق العشرى المدير الفنى للفريق يقوم بإظهار العين الحمراء للاعبين مهددًا المقصرين بالاستبعاد النهائى من التشكيلة الأساسية فى ظل حالة التراخى التى ظهرت على البعض بعدما احتلوا مراكز متقدمة فى جدول الدورى وهو ما جعلهم يخوضون المباريات بارتياحية شديدة أدت فى النهاية للخسارة من أبناء الجنوب.

ويسعى طارق العشرى إلى اللعب بنفس خطته المعهودة بتأمين الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة والتى دائمًا ما تمثل خطورة على مرمى المنافسين ويتقنها تمامًا لاعبو الحدود، ومن المتوقع أن يبدأ حرس الحدود مباراته اليوم بتشكيل مكون من أحمد السعدنى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى عمرو الحلوانى ومحمد عبد الفتاح وعبد الله جمعة ومصطفى على وفى الوسط مصطفى جمال وأنطونى لوكاسا وإبراهيما كونيه ومحمد عبد اللطيف جريندو وجاتوش بانوم وفى الهجوم نانا أنتوى