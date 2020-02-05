شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة للجماهير وأخرى للفريق.. مبادرة «آل الشيخ» لدعم الأهلي بـ«أبطال إفريقيا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى البنا «اليوتيوبر» الشهير صاحب شخصية المحلل الرياضي «سعفان»، إن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للأهلي، سيتكفل بسفر أكبر عدد من جماهير الأهلي لتشجيعه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه قال «فراس» من مكتب «آل الشيخ»، إنه «تم الاتفاق مع شركة كبيرة بمصر والسعودية وعدة دول، للتجهيز لسفر جماهير النادي بعد نتيجة القرعة، بإشرف حمادة إسماعيل».

وقال «إسماعيل» في الفيديو الذي نشرته صفحة «آل الشيخ» على «فيس بوك»، الأربعاء، إنه «سيتم سفر أكبر عدد من الجمهور والمستشار أكد على توفير سبل الراحة عشان الجماهير تكون مرتاحة عشان نرجع بالكأس، وكل الإجراءات ستكون مترتبة من بداية الخروج من المطار حتى الوصول والعودة، وكل ما يخص شنطة التجهيزات والفريق هيحس إنه بيلعب في مصر». وأضاف: «تركي آل الشيخ أكد أن كل شيئ سيكون بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي، وفيه خبر كويس المستشار رحب إن تطلع طائرة خاصة تخرج باللاعبين وقال الخطيب يأمر وستخرج طائرة خاصة باللاعبين».

وتابع «إسماعيل»: «مش مطلوب منكم غير إن صوتنا في الملعب يكون في مصر، وإن شاء الله تكون بشرة خير ووش السعد على الأهلي. جمهور الأهلي أعظم جمهور في الكون».

يذكر أن هاشتاج «#تركي يساند جمهور_الأهلي» تصدر قائمة الأكثر تداولاً على «تويتر»، وذلك بعد إعلان تركي آل الشيخ، مكافأة لاعبي الأهلي بعد التأهل إلى دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال، وكذلك إعلانه التكفل برحلات مجانية لجماهير الأهلي إلى مباريات دوري أبطال إفريقيا.

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وتواصل تركي آل الشيخ مع مسؤولي الأهلي، وهنأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، على تأهل فريق الكرة إلى دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال.

وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن «تهنئة آل الشيخ جاءت على الرغم من الظروف الصحية التي يمر بها، وخضوعه لأكثر من جراحة دقيقة في أمريكا خلال الفترة الماضية».

وأكد الرئيس الشرفي للنادي تقديره للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في المباريات السابقة. وحرصًا منه على الاستمرار في مساندة الفريق، قرر منح الجهاز الفني واللاعبين مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري.

ومن جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب عن تثمين النادي وإدارته لمساندة المستشار تركي آل الشيخ، واهتمامه الدائم بمسيرة فريق الكرة، على الرغم من متاعبه الصحية، وتمنى له تمام الشفاء والعودة إلى وطنه ومحبيه، بحسب الموقع الرسمي للأهلي.