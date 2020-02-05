شكرا لقرائتكم الزمالك ضد حرس الحدود .. الأبيض يبدأ معركة "عودة المنتشي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمنافسة المحلية اليوم عندما يستضيف فريق حرس الحدود في السابعة والنصف مساءا بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 للدوري، ويخوض الزمالك مباراة اليوم منتشيا عقب انتهاء مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وتاهل الفريق الي دور الـ 8 ، بعد تعادله في الجولة الأخيرة امام اول أغسطس الانجولي في لواندا سلبيا.

الزمالك يخوض مباراة اليوم محتلا المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين ، واحرز لاعبوه 18 هدف واستقبلت شباكه 10 أهداف ، في المقابل فان فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات واحرز لاعبوه 12 هدف واستقبلت شباكه 11 هدف.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض ، استقر علي عودة القوام الأساسي للمشاركة مرة اخري بعد قرار منحهم راحة من رحلة أنجولا وهم محمد أبو جبل حارس المرمي ، وحازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا واشرف بن شرقي، وان كان موقف الأخير يبدو مختلفا نسبيا عن باقي المستبعدين، حيث جاء استبعاده عن المباراة للإصابة، ورغم اعلان الزمالك عن شفاءه تماما وجاهزيته للمشاركة في المباريات، الا ان الفرنسي كارتيرون يدرس عدم الدفع به أساسيا خوفا من تجدد اصابته، خاصة ان الفريق مقبل علي مباريات صعبة في شهر فبراير الجاري، وغياب بن شرقي سيؤثر علي الفريق.

وتحدث كارتيرون مع لاعبي الزمالك اثناء المعسكر عن طريقة لعب فريق حرس الحدود ، وان المنافس يجيد اغلاق المساحات دفاعيا ويعتمد علي الهجمات المرتدة، ووصفها بانها من المباريات الصعبة في مشوار المنافسة علي لقب الدوري، وطالب كارتيرون لاعبيه بمصالحة الجماهير بعد سلسلة التعادلات الأخيرة في الدوري ودوري أبطال افريقيا، حيث تعادل الفريق امام وادي دجلة في الجولة الـ 15 بالدوري سلبيا وأول أغسطس الانجولي.

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ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد ومحمد حسن ، وفي الوسط المهاجم الثلاثي محمد اوناجم وزيزو واوباما وفي الهجوم عمر السعيد.

في المقابل يدخل حرس الحدود اللقاء بعد الخسارة المفاجئة التى نالها الفريق على ملعبه فى الجولة الأخيرة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف وهو ما جعل طارق العشرى المدير الفنى للفريق يقوم بإظهار العين الحمراء للاعبين مهددا المقصرين بالإستبعاد النهائى من التشكيلة الأساسية فى ظل حالة التراخى التى ظهرت على البعض بعدما احتلوا مراكزا متقدما فى جدول الدورى وهو ما جعلهم يخوضون المباريات بارتياحية شديدة أدت فى النهاية للخسارة من أبناء الجنوب .

ويسعى طارق العشرى إلى اللعب بنفس خطته المعهودة بتأمين الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة والتى دائما ما تمثل خطورة على مرمى المنافسين ويتقنها تماما لاعبو الحدود ، ومن المتوقع أن يبدأ حرس الحدود مباراته اليوم بتشكيل مكون من أحمد السعدنى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى عمرو الحلوانى ومحمد عبد الفتاح وعبد الله جمعة ومصطفى على وفى الوسط مصطفى جمال وأنطونى لوكاسا وإبراهيما كونيه ومحمد عبد اللطيف جريندو وجاتوش بانوم وفى الهجوم نانا أنتوى