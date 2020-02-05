شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يوافق على توفير طائرة خاصة لمنتخب مصر للسفر لـ توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى على السفر إلى توجو بطائرة خاصة فى شهر مارس المقبل لخوض مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021، خاصة وأن المنتخب سيخوض مباراتين أمام توجو خلال الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر.

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ويخشى الجهاز الفنى للمنتخب تعرض لاعبيه للإجهاد فى ظل ضغط مباريات الدورى العام فى الوقت الذى يرغب فيه الجهاز الفنى فى الفوز بالمباراتين لتصدر المجموعة من أجل حسم التأهل مبكرا وعدم الدخول فى "حسبة برما".

واستقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على يوم 26 مارس المقبل موعداً لمباراة الفراعنة أمام توجو فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الكاف طلب حسم الموعد قبل يوم 7 فبراير الجارى.

وتقام مباراتا منتخب مصر الأول أمام توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل، فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية، على أن يحدد الجانب التوجولى موعد الجولة الرابعة ويخطر به الكاف واتحاد الكرة المصرى خلال الساعات المقبلة.

ورفض حسام البدرى إقامة مباريات ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، نظرا لضيق الوقت بجانب خوف المدير الفنى من حدوث إصابات داخل الفريق قبل المباراتين المرتقبتين لاسيما وأن مباريات الدورى تشهد حالة من الضغط ما يصيب اللاعبين بالإجهاد.