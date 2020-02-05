بشير التابعي: "كهربا" خسر نادي الزمالك..وسيفيد الأهلي كثيرًا

أشاد الكابتن "بشير التابعي"، لاعب الزمالك السابق، بـ "محمود كهربا"، واصفا اياه بأحد اللاعيبن أصحاب المهارات العالية في كرة القدم. وقال "التابعي" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : كهربا خسر نادي الزمالك , وسيكون مفيدًا للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة

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