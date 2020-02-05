شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ مفاوضات تجديد عقد أحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مبكرة مع أحمد الشيخ نجم هجوم الفريق لتمديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعب حول وجود رغبة من لجنة التخطيط لتمديد الارتباط بين الطرفين، خاصة أن اللاعب أصبح أحد أهم عناصر الفريق ويحظى بثقة رينيه فايلر المدير الفني، ويشارك بشكل مستمر سواء محليًا أو أفريقيًا.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إن رمضان صبحي سيشارك تدريجيًا في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبات الكرة خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه بدنيًا وطبيًا للمباريات بعد تعافيه نهائيًا من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وأشار إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة بيراميدز المقبلة، وستتحدد مشاركته مع الفريق في المباريات وفق حالته ابتداء من مباراة طلائع الجيش ضمن الجولة القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس على ملعب الدفاع الجوي.

وكان الجهاز الفني قد فضل عدم اصطحاب اللاعب في رحلة السودان الأخيرة لمواجهة الهلال السودانى لمنحه مزيدًا من الوقت قبل إعلان جاهزيته الفنية والبدنية، وعاد رمضان صبحى للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية قبل السفر إلى السودان بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز الجناح الدولي بشكل تدريجى فى الفترة المقبلة، فى ظل الارتباطات المحلية القوية، وإن كان الاتجاه هو ارجاء الدفع بالعفيجي حتى مباراة الزمالك في السوبر.