رمضان صبحي نافيًا شائعة تجدد إصابته: سأعود بعد مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

نفى رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شائعة تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية

وأوضح رمضان صبحي، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الثلاثاء، أنه مستمر في تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي تمهيدًا للعودة والمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية بصورة طبيعية عقب مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز

وأشار لاعب وسط الفريق أن كل ما أُشيع عن تجدد إصابته غير صحيح وأنه ينفذ آخر مراحل التأهيل من الإصابة حاليا للحاق بالتدريبات الجماعية والمباريات عقب مباراة بيراميدز في الدوري

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي