اونلاين | مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد التعاون بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

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يمشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد التعاون بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube واجه اتحاد جدة منافسه التعاون، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد التعاون بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube وينطلق اللقاء الذي يجمع بين الاتحاد والتعاون عند الساعة الخامسة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة، والسادسة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش.

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مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد التعاون بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مثلهم وخسارة 8 مواجهات، وسجل 20 هدف ودخل مرماه 25 هدف.

مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد التعاون بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube وكان الاتحاد قد تعادل إيجابيًا بهدف في آخر لقاء له ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين أمام الرائد.التعاون و الاتحاد الساعة 5.25 علي قناة 3