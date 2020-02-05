اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة اتحاد جدة والتعاون اليوم الأربعاء بالدوري السعودي HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي KORA GOAL مشاهدة اتحاد جدة والتعاون اليوم الأربعاء بالدوري السعودي HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث حي KORA GOAL مشاهدة اتحاد جدة والتعاون اليوم الأربعاء بالدوري السعودي HDيواجه اتحاد جدة منافسه التعاون، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

بث حي KORA GOAL مشاهدة اتحاد جدة والتعاون اليوم الأربعاء بالدوري السعودي HDوينطلق اللقاء الذي يجمع بين الاتحاد والتعاون عند الساعة الخامسة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة، والسادسة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش.

Advertisements

بث حي KORA GOAL مشاهدة اتحاد جدة والتعاون اليوم الأربعاء بالدوري السعودي HDويحتل اتحاد جدة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مثلهم وخسارة 8 مواجهات، وسجل 20 هدف ودخل مرماه 25 هدف.

بث حي KORA GOAL مشاهدة اتحاد جدة والتعاون اليوم الأربعاء بالدوري السعودي HDوكان الاتحاد قد تعادل إيجابيًا بهدف في آخر لقاء له ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين أمام الرائد.التعاون و الاتحاد الساعة 5.25 علي قناة 3