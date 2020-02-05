اونلاين | مشاهدة مباراة اتحاد جدةاليوم بث مباشر اتحاد جدة ضد التعاون «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة اتحاد جدةاليوم بث مباشر اتحاد جدة ضد التعاون «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيعيواجه اتحاد جدة منافسه التعاون، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

مشاهدة مباراة اتحاد جدةاليوم بث مباشر اتحاد جدة ضد التعاون «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيعوينطلق اللقاء الذي يجمع بين الاتحاد والتعاون عند الساعة الخامسة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة، والسادسة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش.

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مشاهدة مباراة اتحاد جدةاليوم بث مباشر اتحاد جدة ضد التعاون «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيعويحتل اتحاد جدة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مثلهم وخسارة 8 مواجهات، وسجل 20 هدف ودخل مرماه 25 هدف.

مشاهدة مباراة اتحاد جدةاليوم بث مباشر اتحاد جدة ضد التعاون «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيعوكان الاتحاد قد تعادل إيجابيًا بهدف في آخر لقاء له ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين أمام الرائد.التعاون و الاتحاد الساعة 5.25 علي قناة 3