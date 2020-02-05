اخبار الرياضه

اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الرائد اليوم الأربعاء 5-0-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة» YouTube بالدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الرائد اليوم الأربعاء 5-0-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة» YouTube بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الرائد اليوم الأربعاء 5-0-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة»  YouTube بالدوري السعودي يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الرائد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري، على ملعب جامعة الملك آل سعود، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير السعودي للمحترفين.

 

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الرائد اليوم الأربعاء 5-0-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة»  YouTube بالدوري السعودي من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الرائد في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت ، والساعة التاسعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

Advertisements

 

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الرائد اليوم الأربعاء 5-0-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة»  YouTube بالدوري السعودي وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية ، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الرائد اليوم الأربعاء 5-0-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة»  YouTube بالدوري السعودي ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، جمعهم من 16 مباراة، فاز في 10 مواجهات، والتعادل في 5 مباريات، فيما خسر في مباراة واحدة فقط، فيما يتواجد الرائد في المركز السادس برصيد 27 نقطةالهلال و الرائد الساعة 7.20 علي قناة 4

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا