رياضة | جوارديولا يضحي بنجوم السيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يضحي بنجوم السيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة مدوية بخصوص تجاه المدرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، للإطاحة بنجم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بعد تذبذب نتائج السيتي بالموسم الحالي.

وأشارت التقارير أن "جوارديولا" ينوي التضحية ببعض اللاعبين وتدعيم السيتي بصفقات جديدة من أجل استعادة الفريق بريقه الذي افتقده بالموسم الحالي، حيث يقدم الفريق واحد من أسوأ مواسمه على الإطلاق بعدما ابتعد بشكل كبير عن المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

Advertisements

ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز" قرر بيب جوارديولا الإطاحة بـ جون ستونز لاعب السيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك للتعاقد مع صفقتين جديدتين لقيادة دفاع السيتيزين بالموسم المقبل.

وانضم "ستونز" لصفوف مانشستر سيتي خلال صيف 2016، وجاءت بدايته مميزة مع الفريق الإنجليزي، لكن مستواه تراجع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مما دفع المدرب الاسباني للتفكير في التخلص منه والتعاقد مع مدافعين جدد لدعم دفاعات الفريق.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 51 نقطة بفارق 22 نقطة عن فريق ليفربول المتصدر بـ 73 نقطة