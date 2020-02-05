رياضة | غياب 4 لاعبين عن تدريبات ريال مدريد استعدادا لريال سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب 4 لاعبين عن تدريبات ريال مدريد استعدادا لريال سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن غياب 4 لاعبين من تدريبات الميرنجي مساء اليوم، ضمن استعدادت الميرنجي لمواجهة ريال سوسيداد، يوم الخميس المقبل، في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، في المقرر إقامته على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي.

وذكر النادي الملكي عبر موقعه الرسمي، أن التدريبات شهدت غياب كلاً من: لوكاس فاسكيز، وداني كارفخال، والبرازيلي كاسيميرو، وماريانو دياز.

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وأوضح ريال مدريد أن ماركو أسينسيو يواصل عملية تعافيه من الإصابة بالعمل على العشب منفردًا، وبدأت الجلسة بالعمل البدني، ثم تدريبات الاستحواذ والضغط والتكتيكات، ولعب مباريات في أبعادة صغيرة.

كما أكد على معاناة داني كارفخال من كدمة في الكاحل، بعدما تعرض لها في ديربي مدريد، بينما يعاني كاسيميرو من الإنفلونزا، في حين لم يتم الكشف عن حالة ماريانو دياز ولوكاس فاسكيز.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" برصيد 49 نقطة، متفوقا على غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني بفارق 3 نقاط