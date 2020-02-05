رياضة | قبل مواجهة ريال مدريد أمام سوسيداد.. لاعب الملكي المعار يؤكد قدرة فريقه على الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة ريال مدريد أمام سوسيداد.. لاعب الملكي المعار يؤكد قدرة فريقه على الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نجم ريال مدريد الإسبانى والمعار لصفوف فريق ريال سوسيداد عن فرص فريقه فى مواجهة المرينجي يوم الخميس القادم ضمن مباريات كأس ملك إسبانيا.

وقال مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد والمعار لصفوف ريال سوسيداد خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية انه يسعي للظهور بشكل جيد أمام الملكي فى ربع نهائي كأس الملك.

وصرح أوديجارد، قائلاً :"نريد أن نفعل شيئًا مميزًا هذا الموسم، ونتطلع لهذه المواجهة امام ريال مدريد، وأعتقد أنها ستكون صعبة، لكننا قادرون على إيذاء أي فريق".

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وأضاف : "لقد أثبتنا أننا لدينا المستوى لننافس أقوي وأكبر الأندية وسأخوض هذه المباراة بشكل جيد، وحريص على الظهور بقوة أمام ريال مدريد ".

وأعرب اوديجارد عن سعادته باللعب فى صفوف ريال سوسيداد، قائلاً :" عقدي مع سوسيداد لمدة عامين.. أنا سعيد جدًا لوجودي هنا.